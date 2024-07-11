Начальник Управления внутренних дел по Самарской области обвиняется в превышении должностных полномочий

Сотрудник УВД по Самарской области обвиняется в превышении должностных полномочий. Сотрудник отдела вневедомственной охраны (УВО) Росгвардии организовал охрану объектов на территории Сергиевского района без заключения необходимых договоров.
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