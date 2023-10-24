Фото с сайта Freepik.com Евреи – если они переедут во «второй Израиль» в Николаеве и Днепропетровске, остановить войну смогут.
Великий исход евреев из Израиля – не за горами? И как это скажется на СВО?
Комментарии
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Игорь Круглий
Т смех и грех. Автор а подумать. У себя в Израиле они надавить ни какого не могу, а вот на Украине вдруг у них эти рычаги на Путина и Байдана вдруг откуда то появятся. И это как ?
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1 д.
Максим Нестеров
мы пожалуй- за Сектор Газа...Мы на его песнях выросли
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1 час.
Максим Нестеров
Они до сих пор, с позволения всех государств, приезжают в Умань-которую никто не бомбит. хотя воинские части там присутствуют. И нет там запретов для евреев.
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1 час.
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