Кроссовер от Geely и Volvo на платформе Coolray: негибридная версия

Компания Lynk & Co поделилась официальными фото обновлённого паркетника с индексом «06». Год назад предполагалось, что после рестайлинга «шестёрка» окажется только гибридом, но классическая версия всё-таки подоспеет, хоть и с задержкой.
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