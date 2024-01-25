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Царьград

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В Екатеринбурге суд взыскал с учительницы 15 тысяч рублей за публикацию фото во "ВКонтакте"

В Екатеринбурге суд взыскал с учительницы 15 тысяч рублей за публикацию фото во "ВКонтакте"

Мама одного из учеников потребовала компенсацию морального вреда за снимки с экскурсии класса в зоопаркВ Екатеринбурге публикация фотографий учеников младших классов спецшколы во "ВКонтакте" стала поводом для судебного разбирательства.

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Комментарии
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Александр Котов
Бред како-то
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