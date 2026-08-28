Иждивенцы погибших и пострадавшие пассажиры автобуса, поврежденного БПЛА в ЛНР, могут рассчитывать на выплаты от АО «СК «Астро-Волга»

Иждивенцы, а при их отсутствии – ближайшие родственники погибших пассажиров, и пострадавшие пассажиры автобуса, поврежденного БПЛА в Луганской Народной Республике, имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).