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Стоимость квадратного метр в Забайкалье вновь подскочила — край вошёл в топ-10 самых дорогих регионов

Стоимость квадратного метр в Забайкалье вновь подскочила — край вошёл в топ-10 самых дорогих регионов

Забайкальский край занял 9-е место в России по стоимости квадратного метра жилья. По данным Минстроя на IV квартал 2026 года, «квадрат» в регионе оценили в 178 901 рубль — это на 13,5% больше, чем год назад.

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