Подоляк рассказал о «тактических ошибках» при наступлении ВСУ

Советник главы офиса украинского лидера убежден, что у Киева должна быть «абсолютно конкретная стратегия», а оперативно-тактические решения должны меняться в соответствии с количеством оружия и возможностями этого оружия.
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