Левандовски сделал первый хет-трик с сентября 2022 года – в ворота «Валенсии»

Форвард «Барселоны» отличился на 49-й, 82-й и 3-й добавленной минутах матча 33-го тура Ла Лиги. В последний раз до этого дня поляк забивал трижды за одну игру 7 сентября 2022 года – в ворота «Виктории» Пльзень в Лиге чемпионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии