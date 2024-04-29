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Левандовски сделал первый хет-трик с сентября 2022 года – в ворота «Валенсии»

Форвард «Барселоны» отличился на 49-й, 82-й и 3-й добавленной минутах матча 33-го тура Ла Лиги. В последний раз до этого дня поляк забивал трижды за одну игру 7 сентября 2022 года – в ворота «Виктории» Пльзень в Лиге чемпионов.

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