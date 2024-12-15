Спецпредставитель Никарагуа заявил о желании страны выпускать карты Мир

Манагуа и Москва создадут сеть соответствующих платежной системе банкоматов Никарагуа в будущем может начать выпускать карты «Мир», Манагуа и Москва собираются разработать сеть соответствующих платежной системе банкоматов, рассказал спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега Мурильо в интервью газете «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии