Спецпредставитель Никарагуа заявил о желании страны выпускать карты Мир

Манагуа и Москва создадут сеть соответствующих платежной системе банкоматов Никарагуа в будущем может начать выпускать карты «Мир», Манагуа и Москва собираются разработать сеть соответствующих платежной системе банкоматов, рассказал спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега Мурильо в интервью газете «Известия».