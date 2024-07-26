После развода Леша Свик вступил в отношения с молодой звездой Интернета

Журналисты рассекретили новый роман певца Леша Свик globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda Российский певец Леша Свик (настоящая фамилия — Норкитович) объявил о разводе со своей женой Ксенией Ткачевой в феврале прошлого года.
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