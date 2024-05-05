США разучились воевать по-настоящему, пишет BI со ссылкой на американского наемника из ВСУ. Побывав на Украине, боевик понял: Соединенные Штаты привыкли вести бои против повстанцев, так что сражаться с превосходящим по силе противником их армия просто не умеет.
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