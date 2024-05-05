Американский ветеран на Украине: США потратили так много времени на борьбу с повстанцами, что забыли, как вести настоящую войну

США разучились воевать по-настоящему, пишет BI со ссылкой на американского наемника из ВСУ. Побывав на Украине, боевик понял: Соединенные Штаты привыкли вести бои против повстанцев, так что сражаться с превосходящим по силе противником их армия просто не умеет.