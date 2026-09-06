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Газета.ру

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Художница Суханова: взрослые могут научиться рисовать при регулярных занятиях

Художница Суханова: взрослые могут научиться рисовать при регулярных занятиях

Научиться рисовать можно в любом возрасте, даже если раньше человек ни разу не держал в руках кисть — для начала можно купить немного разных материалов, чтобы понять, какой техникой заниматься интереснее.

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