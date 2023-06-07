NYT: Польша не такой друг, каким ее считают западные политики

Украинский конфликт породил множество парадоксов, сместив глобальный геополитический акцент на страны Восточной и Центральной Европы, в том числе и Польшу, власти которой решили показать себя лучше, чем они есть.
Популярные статьи
- «Если никто не приедет в обозначенное место»: Пригожин сообщил о готовности прислать своего заместителя к главе РДК для освобождения пленных
- Пригожин озвучил ряд неудобных вопросов после сообщения Гладкова о новых жертвах обстрелов ВСУ
- Пресс-служба Пригожина показала подарок, который основатель ЧВК «Вагнер» получил на день рождения
Свежие комментарии