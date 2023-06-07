Инфореактор

1 126 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Антон Быстрый Жуков
    Ужас как такую красоту выбрали явно коррупция страшилище😂😂🤣🤣«Что это такое?»:...
  • Виталий Кирпиченко
    Как всегда победил кошелёк! Чего уж тут мусолить тему.Вика Цыганова наз...
  • Анна Романова
    На привокзальной площади девушки красивее и свежее«Что это такое?»:...

NYT: Польша не такой друг, каким ее считают западные политики

NYT: Польша не такой друг, каким ее считают западные политики

Украинский конфликт породил множество парадоксов, сместив глобальный геополитический акцент на страны Восточной и Центральной Европы, в том числе и Польшу, власти которой решили показать себя лучше, чем они есть.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх