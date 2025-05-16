Богаче Елизаветы II: подсчитано резко выросшее богатство британского короля

Состояние британского короля Карла III подскочило на 30 миллионов фунтов стерлингов до 640 миллионов фунтов стерлингов, что сделало его на 140 миллионов фунтов богаче Бекхэмов и в два раза богаче покойной королевы Елизаветы Второй .
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