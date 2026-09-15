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Царьград

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Генштаб Белоруссии отверг планы по наступлению на соседние страны

Генштаб Белоруссии отверг планы по наступлению на соседние страны

В Белоруссии проходит командно-штабное учение Западного оперативного командования. Начальник Генштаба Павел Муравейко утверждает, что республика не планирует наступательные действия и учение направлено на адаптацию войск к современным условиям.

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