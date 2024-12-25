Максим Галкин* показал новое фото Аллы Пугачёвой с дочерью Лизой

Максим Галкин* опубликовал в инстаграме** новое фото жены и дочери: на снимке 75-летняя Алла Пугачёва и 11-летняя Лиза позируют в "рождественских" свитерах у ёлки (11-летний сын Галкина* и Пугачёвой, Гарри, в кадр не попал).