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Татар-информ

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Через «Витрину имущества РТ» 30 объектов уже нашли инвесторов

Через «Витрину имущества РТ» 30 объектов уже нашли инвесторов

Порядка 30 объектов, размещенных на Витрине инвестиционных предложений Татарстана, уже реализовали или сдали в аренду за первый год работы платформы.

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