Каховское море. Что дальше

Художественно обработанная архивная карта реки Днепр в Запорожье перед строительством плотины ДнепроГЭС «Сечь – мать, а Великий Луг – отец» – так говорили казаки, обитающие в Запорожской сечи, про места, где семьдесят лет плескалось Каховское море.