За прошедшие дежурные сутки в регионе зарегистрировано два дорожных происшествия с пострадавшими

В Тейковском районе в 22-25 на 92 километре автодороги «Ростов-Иваново-Нижний Новгород» неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на мужчину, предположительно движущегося по правому краю проезжей части, в результате чего пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи.