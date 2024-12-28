За прошедшие дежурные сутки в регионе зарегистрировано два дорожных происшествия с пострадавшими

В Тейковском районе в 22-25 на 92 километре автодороги «Ростов-Иваново-Нижний Новгород» неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на мужчину, предположительно движущегося по правому краю проезжей части, в результате чего пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи.
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