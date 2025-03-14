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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин против «Кингс»: 2-й подряд матч без голов, 0 бросков в створ, 1 мимо и 2 потери за 18:37 при 8:41 в большинстве

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (0:3).

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