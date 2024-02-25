Победивший в Нидерландах Вилдерс готов рассмотреть поставку оружия Украине

Лидер победившей на парламентских выборах голландской крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс дал понять, что готов пересмотреть позицию в вопросе военной помощи Украине после того, как отказался от сопротивления поставкам оружия ВСУ.