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Царьград

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77-летний мастер из Амурской области создал ГАЗ-69А из снега

77-летний мастер из Амурской области создал ГАЗ-69А из снега

В Амурской области 77-летний Юрий Потапчук сотворил снежную копию автомобиля ГАЗ-69А. Снежные фигуры создавались с зимы, и завершены после новых снегопадов.

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