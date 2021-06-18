Заноза

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Ради какой великой цели Украина вынуждена краснеть, как нашкодивший школьник?

Ради какой великой цели Украина вынуждена краснеть, как нашкодивший школьник?

Всей страною «пишались» новехонькой формой сборной Украины по футболу, но пришли солидные мужчины из УЕФА и вежливо, но строго призвали к порядку Теперь страна, футбольная сборная и президент Зеленский, «пишавшийся» громче других, имеют бледный вид.

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