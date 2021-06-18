Ради какой великой цели Украина вынуждена краснеть, как нашкодивший школьник?

Всей страною «пишались» новехонькой формой сборной Украины по футболу, но пришли солидные мужчины из УЕФА и вежливо, но строго призвали к порядку Теперь страна, футбольная сборная и президент Зеленский, «пишавшийся» громче других, имеют бледный вид.