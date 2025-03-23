В Екатеринбург вернулись электросамокаты

На улицах Екатеринбурга стали появляться первые прокатные самокаты после перерыва на зиму. Расставлять их начала компания «МТС Юрент»: горожане заметили СИМ возле парка Маяковского, главного учебного корпуса УрФУ и вблизи цирка.
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