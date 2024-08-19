В ходе реставрационных работ в Саввинской усадьбе обнаружены рекламные вывески начала XX века

В здании "Саввинского дворика" на Тверской улице эксперты обнаружили ценные находки начала XX века - надписи, выполненные краской разных цветов на фасаде и в проездной арке, содержащие рекламу услуг для москвичей.
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