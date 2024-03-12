Новак Джокович проиграл 123-й ракетке мира на турнире серии «Мастерс»

Новак Джокович из Сербии проиграл итальянцу Луке Нарди на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Джокович проиграл в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходил в Индиан-Уэллсе в США.