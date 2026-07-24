Запорожская АЭС лишена водоснабжения. Об этом сообщило МАГАТЭ. «В результате военной активности в Энергодаре и его окрестностях были повреждены объекты местной электросетевой инфраструктуры, что привело к прекращению подачи воды в городе и на территории Запорожской АЭС», - сказано в заявлении.
МАГАТЭ: Запорожская АЭС лишена водоснабжения
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Leonid PlиGin
"...назвали убийство главного инженера ЗАЭС шантажом Киева западных хозяев ." Аффтар, ты хоть иногда читаешь собственные тексты, или тебе некогда. Что за бред ты пишешь?
Ответить
1 м.
Свежие комментарии