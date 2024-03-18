Российский теннисист Рублев покинул топ-5 рейтинга АТР

Российский теннисист Андрей Рублев опустился с пятого на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), следует 17 марта из обновленного рейтингового списка, опубликованного на сайте организации.
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