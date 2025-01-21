Цукерберг на инаугурации Трампа засмотрелся на декольте спутницы Безоса Санчес

Миллиардера и основателя Facebook* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга заметили на инаугурации президента Дональда Трампа за разглядыванием декольте бывшей ведущей новостей и спутницы основателя Amazon Джеффа Безоса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии