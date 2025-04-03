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Курские новости

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В Правительстве РФ разработают программу восстановления Курского приграничья

В Правительстве РФ разработают программу восстановления Курского приграничья

Правительство РФ выполнит поручение президента Владимира Путина и совместно с органами исполнительной власти Курской области, по которому необходимо разработать и реализовать программу восстановления объектов инфраструктуры региона.

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