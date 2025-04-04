Андрей Рябинский и кубышки с секретом: кто прячется за девелопером в Саранске?

Андрей Рябинский, человек, давно забывший, что значит скромность, снова отличился. Сделка по покупке скромной (по его меркам) квартирки в Мордовии, куда заботливо прописали несколько свежевыкупленных фирмочек без биографии и скандального прошлого (пока!), неожиданно засветила старые-добрые следы олигарха Троценко - того самого, что не вылезает из элитных тусовок и теневых комбинаций, как дама из шубы.