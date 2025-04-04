The Moscow Post
ПолитикаВ миреЭкономикаКультураСпортОбщество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Moscow Post

460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    А  КУДА СМОТРЯТ СПЕЦ СЛУЖБЫ РОССИИ ...??? Ведь это  ИХ ВОТЧИНА ...!!!Яблоко от яблони:...
  • Раиса Мелькумова
    Нет честных губернаторов и мэров городов, исключение бывший Тулиев Омани когда-то был в Московской области бывший ге...Кольцо коррупции ...
  • Галина Соколова
    Недоверие у меня к Герасимову ,темный он человек !Владимиру Путину ...

Андрей Рябинский и кубышки с секретом: кто прячется за девелопером в Саранске?

Андрей Рябинский, человек, давно забывший, что значит скромность, снова отличился. Сделка по покупке скромной (по его меркам) квартирки в Мордовии, куда заботливо прописали несколько свежевыкупленных фирмочек без биографии и скандального прошлого (пока!), неожиданно засветила старые-добрые следы олигарха Троценко - того самого, что не вылезает из элитных тусовок и теневых комбинаций, как дама из шубы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх