Семья из Новосибирской области победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

Семья Роот из Искитима вошла в число 89 семей-победителей Всероссийского конкурса «Семья года», в котором участвовали около 11,8 тысячи семей со всей страны.
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