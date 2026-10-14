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Царьград

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Семья из Новосибирской области победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

Семья из Новосибирской области победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

Семья Роот из Искитима вошла в число 89 семей-победителей Всероссийского конкурса «Семья года», в котором участвовали около 11,8 тысячи семей со всей страны.

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