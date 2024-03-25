Спецоперация на Донбассе: Пентагон заявил о вынужденном отступлении ВСУ Ольга ВайленкоПо последним данным из Вашингтона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены отступить по нескольким направлениям в рамках спецоперации на востоке страны.