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Спецоперация на Донбассе: Пентагон заявил о вынужденном отступлении ВСУ

Спецоперация на Донбассе: Пентагон заявил о вынужденном отступлении ВСУ

Спецоперация на Донбассе: Пентагон заявил о вынужденном отступлении ВСУ Ольга ВайленкоПо последним данным из Вашингтона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены отступить по нескольким направлениям в рамках спецоперации на востоке страны.

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