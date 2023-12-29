Экс-замглавы МЧС России Гуровича осудили на пять лет колонии

Бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича осудили на пять лет колонии. Он признан Мосгорсудом виновным в превышении полномочий, в результате чего был причинён ущерб государству в размере 320 млн рублей.
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