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ВСУ обстреляли Суземский район Брянской области

ВСУ обстреляли Суземский район Брянской области

Губернатор добавил, что на месте случившегося работают «все оперативные службы». - Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам, - сказал глава региона.

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