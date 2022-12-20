ВСУ обстреляли Суземский район Брянской области

Губернатор добавил, что на месте случившегося работают «все оперативные службы». - Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам, - сказал глава региона.
Губернатор добавил, что на месте случившегося работают «все оперативные службы». - Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам, - сказал глава региона.
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