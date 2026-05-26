Новости ТМ
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости ТМ

89 подписчиков

Полиция Кировграда напоминает о безопасности на водоёмах: детей без присмотра будут доставлять в отдел

В связи с летним сезоном сотрудники полиции призывают взрослых усилить контроль за детьми у воды. Большинство несчастных случаев происходит из-за отсутствия родительского контроля или купания в не предназначенных для этого местах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии