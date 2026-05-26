Полиция Кировграда напоминает о безопасности на водоёмах: детей без присмотра будут доставлять в отдел

В связи с летним сезоном сотрудники полиции призывают взрослых усилить контроль за детьми у воды. Большинство несчастных случаев происходит из-за отсутствия родительского контроля или купания в не предназначенных для этого местах.
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