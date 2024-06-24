Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Serge
    А Вы это в трудах британских учёных вычитали? Или так Вам в  пиндостане преподаватели говорили?"Уже не так весел...
  • леонид жильцов
    А раньше об этом заводе не знали и ждали когда они нанесут удар?"Это вам за Сонеч...
  • Игорь Прийма
    Йеллоустоун не трошьте --- помрём все и в страшных муках !!!"Это вам за Сонеч...

"ОНИ МОГУТ БЫТЬ ЗАВЕРБОВАНЫ": ТОЛПА ПРЕДАТЕЛЕЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ, ЧТОБЫ УСТРОИТЬ ПЕРЕВОРОТ?

"ОНИ МОГУТ БЫТЬ ЗАВЕРБОВАНЫ": ТОЛПА ПРЕДАТЕЛЕЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ, ЧТОБЫ УСТРОИТЬ ПЕРЕВОРОТ?

ВАДИМ ЕГОРОВ Удивительная у нас страна. Нас называют "кровавым тоталитарным Мордором", но у нас, глядишь, то там Меладзе в предвкушении миллионных гонораров в столичном ресторане обедает, то сям некий рэпер, расшаркивавшийся перед Украиной, полные залы собирает.

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Комментарии
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В
Воробей
Таких вполне можно подвергнуть тестированию на детекторе лжи и осуждать, как агентов иностранных разведок, тех из них, которых расколят.
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6 час.
Александр Галяутдинов Фетцер
Всякий человеческий мусор, вынесенный геополитическими штормами, с нашей Родины, нам не нужен. А вот &quot;революционная ситуация&quot; (низы не хотят - верхи не могут) на мой взгляд, вполне вероятна и, я бы сказал - актуальна.
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5 час.

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