"ОНИ МОГУТ БЫТЬ ЗАВЕРБОВАНЫ": ТОЛПА ПРЕДАТЕЛЕЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ, ЧТОБЫ УСТРОИТЬ ПЕРЕВОРОТ?

Таких вполне можно подвергнуть тестированию на детекторе лжи и осуждать, как агентов иностранных разведок, тех из них, которых расколят.

Александр Галяутдинов Фетцер

Всякий человеческий мусор, вынесенный геополитическими штормами, с нашей Родины, нам не нужен. А вот "революционная ситуация" (низы не хотят - верхи не могут) на мой взгляд, вполне вероятна и, я бы сказал - актуальна.