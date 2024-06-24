"ОНИ МОГУТ БЫТЬ ЗАВЕРБОВАНЫ": ТОЛПА ПРЕДАТЕЛЕЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ, ЧТОБЫ УСТРОИТЬ ПЕРЕВОРОТ?

ВАДИМ ЕГОРОВ Удивительная у нас страна. Нас называют "кровавым тоталитарным Мордором", но у нас, глядишь, то там Меладзе в предвкушении миллионных гонораров в столичном ресторане обедает, то сям некий рэпер, расшаркивавшийся перед Украиной, полные залы собирает.
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