Бывает, листаешь ленту в перерыве между делами — и натыкаешься на картинку, от которой хочется смеяться в голос.
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