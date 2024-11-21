Вода вернулась в Неву и ее рукава. Но даже с небольшим запасом. За утро уровень прибавился на 2 метра.
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Вода вернулась в Неву и ее рукава. Но даже с небольшим запасом. За утро уровень прибавился на 2 метра.