В будущем авиакомпания может отказать ей в перевозке Жительница Алтайского края на борту самолета, который выполнял рейс Москва — Новосибирск, закурила во время полета.
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