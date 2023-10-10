Глава Приуральского района Сакал: в этом году сдано 13 новых домов

Приуралье продолжает обновляться и застраиваться современными домами и объектами инфраструктуры. За первые девять месяцев текущего года в эксплуатацию ввели 13 частных домов общей площадью более 1640 квадратных метров.
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