Драка аниматоров в центре Петербурга обернулась проблемами для полицейских

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о бездействии сотрудников правоохранительных органов Северной столицы, которые не пресекли публичное столкновение двух групп аниматоров в центре города.
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