CNN сообщил о завершении золотого века западных автопроизводителей в КНР

Ведущие западные мировые бренды много лет доминировали на китайском рынке, но теперь их лидерству угрожает рост производства китайских производителей электромобилей, таких как BYD и Xpeng, сообщил американский телеканал CNN.
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