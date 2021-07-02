Хомо Американус и грех белизны

О перспективе второго издания Гражданской войны в СШАПассионарность всё ещё молодой американской нации, отметившейся в становлении цивилизации, признаем, рядом достойных свершений (в первую очередь в области научно-технического прогресса), либо выдыхается, либо приобретает разрушительный характер.
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