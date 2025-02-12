Отказавшись от транзита, Украина сама подставилась под удар — эксперты об уничтожении ВКС РФ украинской газовой инфраструктуры

В ночь на 11 февраля, по заявлению Минобороны РФ, высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и беспилотниками были поражены объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК.
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