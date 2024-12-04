Все круче и круче

Ирина52

При коммунистах националисты сидели в ГУЛАГе или в худшем случае свинячили по тихому,а не насиловали и убивали русских, не переписывали историю и не разглагольствовали о том, что пришли жить ВМЕСТО русских,а не вместе с нами. И дружно ругали КГБ за отсутствие свободы национализма. Горбачевщина не в счет: это работа по развалу страны (как и сейчас, впрочем, и теми же методами,потворствуя сепаратизму национальных меньшинств и национализму мигрантов)