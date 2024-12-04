Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев обвинил мигрантов в росте курса доллара Миллионы мигрантов в России выводят заработанные средства из нашей экономики, пересылая их к себе на родину.
Все круче и круче
Комментарии
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Ирина52
При коммунистах националисты сидели в ГУЛАГе или в худшем случае свинячили по тихому,а не насиловали и убивали русских, не переписывали историю и не разглагольствовали о том, что пришли жить ВМЕСТО русских,а не вместе с нами. И дружно ругали КГБ за отсутствие свободы национализма. Горбачевщина не в счет: это работа по развалу страны (как и сейчас, впрочем, и теми же методами,потворствуя сепаратизму национальных меньшинств и национализму мигрантов)
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