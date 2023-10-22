Такер Карлсон: американцам три года лгали об убийстве Флойда полицейским

Власти США обвинил во лжи об убийстве темнокожего Джорджа Флойда полицейским из Миннеаполиса Дереком Шовином экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон 21 октября в эфире своего шоу в соцсети X (бывшая Twitter).