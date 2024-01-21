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Генпрокуратура РФ поддержала идею уточнить замену штрафа на предупреждение

Генпрокуратура РФ поддержала идею уточнить замену штрафа на предупреждение

Генпрокуратура России поддерживает идею Бориса Титова, уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, о том, чтобы устранить возможность отказа в замене штрафа на предупреждение при первичном административном правонарушении.

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