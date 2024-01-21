Генпрокуратура РФ поддержала идею уточнить замену штрафа на предупреждение

Генпрокуратура России поддерживает идею Бориса Титова, уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, о том, чтобы устранить возможность отказа в замене штрафа на предупреждение при первичном административном правонарушении.
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