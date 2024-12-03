Экономист Ромеро: США могут начать бороться с БРИКС после избрания Трампа

У сторон свои геополитические интересы Соединенные Штаты могут развязать борьбу с БРИКС и с теми, кто связан с Россией и Китаем, после вступления Дональда Трампа в должность президента, сообщил РИА Новости президент общества экономистов города Тариха Фернандо Ромеро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии