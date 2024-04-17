Мы уже на опыте: ЧВК «Вагнер» заложила основу победы над ВСУ в Авдеевке

Бойцы, прошедшие военную подготовку и получившие боевой опыт в рядах ЧВК «Вагнер», продолжают активно работать в зоне специальной военной операции на Украине и создают предпосылки для новых побед русского оружия.
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